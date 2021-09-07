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В Грузии одобрили амнистию участников беспорядков под парламентом в 2019 году

Автор: Сергей Пышкин

Правительство Грузии поддержало законопроект, освобождающий от ответственности всех лиц, участвовавших в беспорядках 20 июня 2019 года. Организатору грозило до 6 лет лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Согласно законопроекта, от уголовной ответственности освобождаются все лица, которые участвовали в беспорядках с 19 по 21 июня. Также амнистия будет действовать и на лиц, которых обвиняли в подготовке или попытке совершить преступление.

Председатель Единого национального движения Ника Мелиа, которого обвиняют в организации беспорядков, заявлял о том, что не желает, чтобы его амнистировали. Политику грозит до шести лет лишения свободы.

Также известно, что оппозиция предлагала свой законопроект в котором отмечается, что амнистия коснется только тех, кто только принимал участие в акции протеста, однако парламент Грузии не поддержал документ.

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Грузия