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В Грузии обнародовали первые результаты выборов президента

Новости » Политика    29.10.2018 - 00:22
Фото: выборы в Грузии (facebook.com/iryna.gerashchenko)
Фото: выборы в Грузии (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Грузинский ЦИК подсчитал голоса с 20% избирательных участков

На выборах президента в Грузии, согласно подсчету голосов с 20% избирательных участков, ни один из главных претендентов на президентский пост не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные, обнародованные Центризбиркомом страны, передает РБК-Украина.

Согласно подсчету 20% голосов, Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", получила 43% голосов, а представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 35%.

По данным ЦИК, явка избирателей составила 46,7%, всего в голосовании приняли участие 1 637 956 человек.

Напомним, согласно данным екзипола Edison Research, кандидат в президенты Георгий Вашадзе и его соперница Саломе Зурабишвили получили поровну голосов - 40%. Однако в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что победу на президентских выборах получила Зурабишвили, якобы набрав 52,3% голосов, а представитель оппозиционного "Единого национального движения" Вашадзе - 38,3%.

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