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У Грузії оприлюднили перші результати виборів президента

Новини » Політика    29.10.2018 - 00:22
Фото: вибори в Грузії (facebook.com/iryna.gerashchenko)
Фото: вибори в Грузії (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Грузинська ЦВК підрахувала голоси з 20% виборчих дільниць

На виборах президента в Грузії, згідно з підрахунком голосів з 20% виборчих дільниць, жоден з головних претендентів на президентський пост не набрав необхідної для перемоги в першому турі кількості голосів. Про це свідчать попередні дані, оприлюднені Центрвиборчкомом країни, передає РБК-Україна.

Згідно з підрахунком 20% голосів, Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія", отримала 43% голосів, а представник опозиційної партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе - 35%.

За даними ЦВК, явка виборців становить 46,7%, загалом у голосуванні взяли участь 1 637 956 осіб.

Нагадаємо, згідно з даними екзиполу Edison Research, кандидат у президенти Георгій Вашадзе і його суперниця Саломе Зурабішвілі отримали порівну голосів - 40%. Однак у правлячій партії "Грузинська мрія" заявили, що перемогу на президентських виборах отримала Зурабішвілі, нібито набравши 52,3% голосів, а представник опозиційного "Єдиного національного руху" Вашадзе - 38,3%.

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