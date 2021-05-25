В Грузии ночью произошло землетрясение

"Национальный центр сейсмического мониторинга сообщает, что зафиксированные минувшей ночью в Грузии подземные толчки по мощности относятся к землетрясению среднего класса", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, вблизи эпицентра землетрясения нет поселений, и оно вряд ли могло вызвать разрушения.

"Толчки были зафиксированы в 31 км к юго-востоку от поселка Казбеги. Магнитуда землетрясения составила 4,9. Это относится к среднему классу землетрясений. Его довольно хорошо почувствовали вблизи от эпицентра, однако это поселение не такое, чтобы вызвать разрушение или что-то подобное", - заявила в интервью Общественному телевидению Грузии сейсмолог Манана Дзманашвили.

Она предположила, что за этим землетрясением могут последовать более слабые толчки, однако в случае их появления они не будут нести опасность.

"Вероятно, землетрясение хорошо чувствовалось и в Тбилиси. Однако исключено, чтобы в столице произошли какие-то разрушения", - сказала Дзманашвили.