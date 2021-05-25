У Грузії вночі стався землетрус

"Національний центр сейсмічного моніторингу повідомляє, що зафіксовані минулої ночі в Грузії підземні поштовхи за потужністю відносяться до землетрусу середнього класу", - йдеться в повідомленні.

За словами фахівців, поблизу епіцентру землетрусу немає поселень, і воно навряд чи він міг викликати руйнування.

"Поштовхи були зафіксовані в 31 км на південний схід від селища Казбегі. Магнітуда землетрусу склала 4,9. Це належить до середнього класу землетрусів. Його досить добре відчули поблизу від епіцентру, проте це поселення не таке, щоб викликати руйнування або щось подібне", - заявила в інтерв'ю Громадському телебаченню Грузії сейсмолог Манана Дзманашвілі.

Вона припустила, що за цим землетрусом можуть послідувати слабші поштовхи, проте в разі їх появи вони не будуть нести небезпеку.

"Ймовірно, землетрус добре відчувався і в Тбілісі. Однак виключено, щоб у столиці відбулися якісь руйнування", - сказала Дзманашвілі.