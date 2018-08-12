У Грузії через повінь евакуювали два села

Загалом із зони стихії вивели 25 сімей

У Грузії у двох селах Абашського району (регіон Самегрело - Земо-Сванеті) у ніч на 11 серпня була оголошена евакуація через повінь. Про це повідомила Служба з управління надзвичайними ситуаціями Грузії, передає "Ехо Кавказу".

Причиною повені стало підвищення рівня води в річці Абашисцкалі. Після інтенсивних дощів річка змінила русло і потужні потоки бігли просто по вулицях населених пунктів, створюючи небезпеку для житлових будинків у селах Цкему і Зенату.

Як зазначає видання, протягом всієї ночі на місці працювали 50 пожежних рятувальників, загалом із зони стихії вивели 25 сімей. Всім їм місцева влада надала тимчасове житло.

Повідомляється, що зливові дощі викликали серйозні проблеми також у Сенакському муніципалітеті, де критично підвищився рівень води в річці Чаладіді.

Наразі в обох річках рівень води суттєво знизився, але рятувальники залишаються на місцях і здійснюють постійний моніторинг русел.

Нагадаємо, на півдні Франції сильні повені змусили владу країни евакуювати 1600 осіб.