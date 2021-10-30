В Грузии начался второй тур местных выборов: что известно

Сегодня, 30 октября в Грузии начался второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов (сакребуло). Избирательные участки открылись в 08:00 (по тбилисскому времени).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Грузия".

Кого будут выбирать

Граждане Грузии во время второго тура будут выбирать мэров в 20 городах и районах. Вместе с тем выборы мажоритарных депутатов пройдут в 42 районах 24 городов.

В большинстве случаев за кресло мэров будут бороться партии "Грузинская мечта" и оппозиционное политическое объединение "Единое национальное движение".

Избирательные участки

Сегодня в Грузии открылись 1 830 избирательных участков. Кроме того, начали работу 6 участков в тюрьмах и 29 специальных, созданных для голосования избирателей, которые находятся в COVID-центрах, зонах карантина и самоизоляции.

Известно, что единый список избирателей содержит 2 088 722 гражданина. Среди них больше всего в Тбилиси - 1 002 900.

Наблюдение за выборами

За проведением второго тура местных выборов будут следить 35 198 наблюдателей из 100 местных организаций и 1 102 представителя 52 международных организаций.