В Грузии начался второй тур местных выборов: что известно
Сегодня, 30 октября в Грузии начался второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов (сакребуло). Избирательные участки открылись в 08:00 (по тбилисскому времени).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Грузия".
Кого будут выбирать
Граждане Грузии во время второго тура будут выбирать мэров в 20 городах и районах. Вместе с тем выборы мажоритарных депутатов пройдут в 42 районах 24 городов.
В большинстве случаев за кресло мэров будут бороться партии "Грузинская мечта" и оппозиционное политическое объединение "Единое национальное движение".
Избирательные участки
Сегодня в Грузии открылись 1 830 избирательных участков. Кроме того, начали работу 6 участков в тюрьмах и 29 специальных, созданных для голосования избирателей, которые находятся в COVID-центрах, зонах карантина и самоизоляции.
Известно, что единый список избирателей содержит 2 088 722 гражданина. Среди них больше всего в Тбилиси - 1 002 900.
Наблюдение за выборами
За проведением второго тура местных выборов будут следить 35 198 наблюдателей из 100 местных организаций и 1 102 представителя 52 международных организаций.
Напомним, что второй тур местных выборов в Грузии проходит на фоне голодовки экс-президента Михаила Саакашвили, который прибыл в страну 1 октября (перед началом выборов), был задержан и сейчас находится в тюрьме.