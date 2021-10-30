У Грузії розпочався другий тур місцевих виборів: що відомо
Сьогодні, 30 жовтня у Грузії розпочався другий тур виборів мерів та мажоритарних депутатів місцевих дорадчих органів (сакребуло). Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 (за тбіліським часом).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузія".
Кого обиратимуть
Громадяни Грузії під час другого туру обиратимуть мерів у 20 містах та районах. Разом з тим вибори мажоритарних депутатів пройдуть у 42 районах 24 міст.
У більшості випадків за крісло мерів будуть боротися партії "Грузинська мрія" та опозиційне політичне об'єднання "Єдиний національний рух".
Виборчі дільниці
Сьогодні у Грузії відкрилися 1 830 виборчих дільниць. Крім того, розпочали роботу 6 дільниць у в'язницях та 29 спеціальних, створених для голосування виборців, які знаходяться у COVID-центрах, зонах карантину та самоізоляції.
Відомо, що єдиний список виборців містить 2 088 722 громадянина. Серед них - найбільше у Тбілісі - 1 002 900.
Спостереження за виборами
За проведенням другого туру місцевих виборів стежитимуть 35 198 спостерігачів зі 100 місцевих організацій та 1 102 представники 52 міжнародних організацій.
Нагадаємо, що другий тур місцевих виборів у Грузії проходить на тлі голодування екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який прибув до країни 1 жовтня (перед початком виборів), був затриманий і наразі перебуває у в'язниці.