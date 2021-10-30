У Грузії розпочався другий тур місцевих виборів: що відомо

Сьогодні, 30 жовтня у Грузії розпочався другий тур виборів мерів та мажоритарних депутатів місцевих дорадчих органів (сакребуло). Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 (за тбіліським часом).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузія".

Кого обиратимуть

Громадяни Грузії під час другого туру обиратимуть мерів у 20 містах та районах. Разом з тим вибори мажоритарних депутатів пройдуть у 42 районах 24 міст.

У більшості випадків за крісло мерів будуть боротися партії "Грузинська мрія" та опозиційне політичне об'єднання "Єдиний національний рух".

Виборчі дільниці

Сьогодні у Грузії відкрилися 1 830 виборчих дільниць. Крім того, розпочали роботу 6 дільниць у в'язницях та 29 спеціальних, створених для голосування виборців, які знаходяться у COVID-центрах, зонах карантину та самоізоляції.

Відомо, що єдиний список виборців містить 2 088 722 громадянина. Серед них - найбільше у Тбілісі - 1 002 900.

Спостереження за виборами

За проведенням другого туру місцевих виборів стежитимуть 35 198 спостерігачів зі 100 місцевих організацій та 1 102 представники 52 міжнародних організацій.