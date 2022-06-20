В Грузии люди вышли на митинг с призывами к евроинтеграции
Грузины массово вышли на митинг в поддержку вступления страны в Европейский союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Митинг в Грузии проходит под слоганом "Домой в Европу". В нем принимают участие тысячи человек. Люди повыходили на улицы с флагами Грузии и Евросоюза.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к митингующим гражданам.
"Очень важно показать свое лицо, и это лицо должно быть мирным. Я хочу попросить всех сделать в эти дни все, что в наших силах, чтобы представить себя достойной, европейской страной", - заявила она в своем обращении к грузинам.
Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия не рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии.
По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Грузии необходимо политически объединиться, чтобы составить четкий путь к структурным реформам и ЕС.
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