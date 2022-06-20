В Грузии люди вышли на митинг с призывами к евроинтеграции

Митинг в Грузии проходит под слоганом "Домой в Европу". В нем принимают участие тысячи человек. Люди повыходили на улицы с флагами Грузии и Евросоюза.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к митингующим гражданам.

"Очень важно показать свое лицо, и это лицо должно быть мирным. Я хочу попросить всех сделать в эти дни все, что в наших силах, чтобы представить себя достойной, европейской страной", - заявила она в своем обращении к грузинам.