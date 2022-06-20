ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Грузии люди вышли на митинг с призывами к евроинтеграции

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 22:23
В Грузии люди вышли на митинг с призывами к евроинтеграции Фото: в Грузии люди вышли на митинг с призывами к евроинтеграции (flickr by JRope)
Автор: Иван Носальский

Грузины массово вышли на митинг в поддержку вступления страны в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Митинг в Грузии проходит под слоганом "Домой в Европу". В нем принимают участие тысячи человек. Люди повыходили на улицы с флагами Грузии и Евросоюза.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к митингующим гражданам.

"Очень важно показать свое лицо, и это лицо должно быть мирным. Я хочу попросить всех сделать в эти дни все, что в наших силах, чтобы представить себя достойной, европейской страной", - заявила она в своем обращении к грузинам.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия не рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Грузии необходимо политически объединиться, чтобы составить четкий путь к структурным реформам и ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Вступление в ЕС
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени