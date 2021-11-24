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В Грузии будут пускать в бары и театры только с COVID-паспортами

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Среда 24 ноября 2021 15:10
В Грузии будут пускать в бары и театры только с COVID-паспортами Фото: В Грузии будут пускать в бары и театры только с COVID-паспортами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Грузии с 1 декабря смягчит ограничения на работу для заведений общественного питания. Однако со следующей среды попасть в заведения можно будет только по COVID-паспортам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

С 1 декабря заведения общепита в Грузии смогут работать после 23:00.

При этом в стране для посещения ресторанов, кафе и баров, театров и кинотеатров, музеев, казино, фитнес-клубов, гостиниц и канатных дорог горнолыжных курортов потребуется "зеленый пропуск".

В частности, COVID-паспорт получат все, кто сделал два прививки от коронавируса или переболел COVID.

Кроме того, пропуск можно получить, пройдя быстрый тест, который будет действителен 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов.

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