В Грузии будут пускать в бары и театры только с COVID-паспортами

Правительство Грузии с 1 декабря смягчит ограничения на работу для заведений общественного питания. Однако со следующей среды попасть в заведения можно будет только по COVID-паспортам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа" .

С 1 декабря заведения общепита в Грузии смогут работать после 23:00.

При этом в стране для посещения ресторанов, кафе и баров, театров и кинотеатров, музеев, казино, фитнес-клубов, гостиниц и канатных дорог горнолыжных курортов потребуется "зеленый пропуск".

В частности, COVID-паспорт получат все, кто сделал два прививки от коронавируса или переболел COVID.

Кроме того, пропуск можно получить, пройдя быстрый тест, который будет действителен 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов.