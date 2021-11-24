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У Грузії пускатимуть в бари і театри тільки з COVID-паспортами

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Середа 24 листопада 2021 15:10
У Грузії пускатимуть в бари і театри тільки з COVID-паспортами Фото: у Грузії пускатимуть в бари і театри тільки з COVID-паспортами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Грузії з 1 грудня пом'якшить обмеження на роботу для закладів громадського харчування. Однак з наступної середи потрапити в заклади можна буде тільки за COVID-паспортами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

З 1 грудня заклади громадського харчування в Грузії зможуть працювати після 23:00.

При цьому в країні для відвідування ресторанів, кафе і барів, театрів і кінотеатрів, музеїв, казино, фітнес-клубів, готелів і канатних доріг гірськолижних курортів потрібно мати "зелений пропуск".

Зокрема, COVID-паспорт отримають всі, хто зробив два щеплення від коронавірусу або перехворів COVID.

Крім того, пропуск можна отримати, пройшовши швидкий тест, який буде дійсний 24 години, або ПЛР-тест, зроблений протягом останніх 72 годин.

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