В Грузии автомобиль с туристами упал в ущелье

На северо-востоке Грузии, в регионе Тушети, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля с туристами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинский "Первый канал".

По словам вице-мэр Ахмета Важи Наскидашвили, в результате ДТП есть жертвы. В МВД Грузии уточнили, что инцидент произошел на 18-м км дороги Пшавели - Омало. В результате аварии один человек погиб и один получил ранения. Погибший - гражданин Грузии. Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

Напомним, в Грузии в регионе Шида-Картли пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Добавим, в результате дорожно-транспортного происшествия в Грузии с участием микроавтобуса пострадали 19 человек. Авария произошла возле поселка Церовани, за15 км к северу от грузинской столицы - Тбилиси. Предварительно полиция Грузии установила, что трейлер столкнулся с микроавтобусом, когда тот затомозил у остановки.