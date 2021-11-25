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В Грузии с 1 декабря введут два "зеленых паспорта": чем они будут различаться

Автор: Анастасия Рокитна

В Грузии с 1 декабря будут действовать сразу два "ковид"-паспорта. Один - для внутреннего пользования, другой - для поездок за границу.

Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Эхо Кавказа".

Главное различие между этими документами - в сроках действия.

"Зеленый паспорт" внутреннего пользования является бессрочным для дважды вакцинированных и уже переболевшим коронавирусом.

А документ с сертификатом для внешнего пользования, который граждане Грузии будут использовать для выезда за границу, будет действовать в течение шести месяцев.

Напомним, в Грузии будут пускать в бары и театры только с COVID-паспортами.

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Грузия