У Грузії з 1 грудня введуть два "зелених паспорти": чим вони будуть відрізнятися

У Грузії з 1 грудня діятимуть відразу два "ковід"-паспорти. Один - для внутрішнього користування, інший - для поїздок за кордон.
Про це заявив глава Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Кавказу".
Головна відмінність між цими документами - в термінах дії.
"Зелений паспорт" внутрішнього користування є безстроковий для двічі вакцинованих і тих, хто вже перехворів коронавірусом.
А документ із сертифікатом для зовнішнього користування, який громадяни Грузії використовуватимуть для виїзду за кордон, діятиме протягом шести місяців.