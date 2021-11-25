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У Грузії з 1 грудня введуть два "зелених паспорти": чим вони будуть відрізнятися

Автор: Анастасія Рокитна

У Грузії з 1 грудня діятимуть відразу два "ковід"-паспорти. Один - для внутрішнього користування, інший - для поїздок за кордон.

Про це заявив глава Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Кавказу".

Головна відмінність між цими документами - в термінах дії.

"Зелений паспорт" внутрішнього користування є безстроковий для двічі вакцинованих і тих, хто вже перехворів коронавірусом.

А документ із сертифікатом для зовнішнього користування, який громадяни Грузії використовуватимуть для виїзду за кордон, діятиме протягом шести місяців.

Нагадаємо, у Грузії пускатимуть в бари і театри тільки з COVID-паспортами.

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Грузія