В Грузии с 1 декабря введут два "зеленых паспорта": чем они будут различаться
Фото: в Грузии будет два "зеленых паспорта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Грузии с 1 декабря будут действовать сразу два "ковид"-паспорта. Один - для внутреннего пользования, другой - для поездок за границу.
Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Эхо Кавказа".
Главное различие между этими документами - в сроках действия.
"Зеленый паспорт" внутреннего пользования является бессрочным для дважды вакцинированных и уже переболевшим коронавирусом.
А документ с сертификатом для внешнего пользования, который граждане Грузии будут использовать для выезда за границу, будет действовать в течение шести месяцев.