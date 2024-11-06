Групу "чорних" лісорубів судитимуть в Рівненській області: їм загрожує до 7 років ув'язнення

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3 осіб, яким інкримінують незаконні порубки лісу, перевезення та зберігання деревини, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені у складі організованої групи.

За даними правоохоронців, організував угрупування житель села Осова, Сарненського району. До своєї незаконної діяльності він долучив жителів сусіднього села Кідри, що вже у Вараському районі.

Чоловіки, не маючи дозвільних документів, різали сосни у лісовому масиві поблизу Кідер. Незаконно зрубані дерева зловмисники розпилювали на колоди та тракторами з причепами перевозили для подальшої переробки на підконтрольні їм пилорами. Пізніше деревину продавали, а отриманий прибуток організатор розподіляв між усіма учасниками групи.

У своїй діяльності зловмисники використовували окремі мобільні телефони, вдавалися до заходів конспірації та залучали третіх осіб, які пильнували за навколишньою обстановкою під час незаконних порубок.

Наразі судом накладено арешт на бензопили та транспортні засоби, які зловмисники використовували у своїй діяльності, а також колоди деревини, вилучені під час обшуків. Обвинувачені вже відшкодували завдані збитки.