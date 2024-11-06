Группу "черных" лесорубов будут судить в Ровенской области: им грозит до 7 лет заключения

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 3 человек, которым инкриминируют незаконные порубки леса, перевозку и хранение древесины, повлекшие тяжкие последствия, совершенные в составе организованной группы.

По данным правоохранителей, организовал группировку житель села Осова, Сарненского района. К своей незаконной деятельности он приобщил жителей соседнего села Кидры уже в Варасском районе.

Мужчины, не имея разрешительных документов, резали сосны в лесном массиве вблизи Кидера. Незаконно срубленные деревья злоумышленники распилили на бревна и тракторами с прицепами перевозили для дальнейшей переработки на подконтрольные им пилорамы. Позже древесину продавали, а полученную прибыль организатор распределял между всеми участниками группы.

В своей деятельности злоумышленники использовали отдельные мобильные телефоны, предпринимали меры конспирации и привлекали третьих лиц, которые следили за окружающей обстановкой во время незаконных порубок.

Судом наложен арест на бензопилы и транспортные средства, которые злоумышленники использовали в своей деятельности, а также бревна древесины, изъятые во время обысков. Обвиняемые уже возместили нанесенный ущерб.