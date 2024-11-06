Группу "черных" лесорубов будут судить в Ровенской области: им грозит до 7 лет заключения

В Ровенской области будет судить группу "черных" лесорубов. Своими действиями они нанесли ущерб более чем на 150 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 3 человек, которым инкриминируют незаконные порубки леса, перевозку и хранение древесины, повлекшие тяжкие последствия, совершенные в составе организованной группы.
По данным правоохранителей, организовал группировку житель села Осова, Сарненского района. К своей незаконной деятельности он приобщил жителей соседнего села Кидры уже в Варасском районе.
Мужчины, не имея разрешительных документов, резали сосны в лесном массиве вблизи Кидера. Незаконно срубленные деревья злоумышленники распилили на бревна и тракторами с прицепами перевозили для дальнейшей переработки на подконтрольные им пилорамы. Позже древесину продавали, а полученную прибыль организатор распределял между всеми участниками группы.
В своей деятельности злоумышленники использовали отдельные мобильные телефоны, предпринимали меры конспирации и привлекали третьих лиц, которые следили за окружающей обстановкой во время незаконных порубок.
Судом наложен арест на бензопилы и транспортные средства, которые злоумышленники использовали в своей деятельности, а также бревна древесины, изъятые во время обысков. Обвиняемые уже возместили нанесенный ущерб.
Заметим, что за незаконную порубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозку, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинивших существенный вред, существует наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Напомним, на днях Верховная Рада поддержала законопроект №9665, направленный на борьбу с незаконной вырубкой и продажей леса.
Согласно ему, за хранение, перевозку и сбыт древесины без документов о ее происхождении будут грозить большие штрафы и тюремные сроки.
Подробнее о законопроекте по дровам можно узнать в материале РБК-Украина.
Однако следует отметить, что по данным Офиса президента Владимир Зеленский не подпишет так называемый "закон о дровах".
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