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Группу боевых кораблей России заметили возле берегов Норвегии: могут плыть к Ирландии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Военно-воздушные силы Норвегии заметили несколько крупных российских боевых кораблей возле побережья страны. Флотилия может направляться к Ирландии, где в следующем месяце запланированы морские учения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times.

Группу из пяти российских боевых кораблей обнаружил и сфотографировал разведывательный самолет ВВС Норвегии. Флотилия двигалась вдоль северного побережья страны. В ее состав входит один из крупнейших ракетных крейсеров Военно-морского флота России "Маршал Устинов".

Также вероятно, корабли сопровождает атомная подводная лодка. Силы обороны Норвегии предупреждены об активности флотилии.

По данным веб-сайтов морского слежения, один из кораблей группы, танкер "Вязьма", прошлой ночью обогнул северную оконечность Норвегии и направился на юг, в Северную Атлантику.

Эксперты считают, что замеченная возле Норвегии группа российских боевых кораблей примет участие в учениях в исключительной экономической зоне Ирландии в следующем месяце.

Фото: группу российских боевых кораблей заметили возле Норвегии (twitter.com/forsvaret_no)

Напомним, ранее Россия анонсировала проведение учений в Ирландском море. Дублин назвал их нежелательными.

Отметим, 24 января Россия вывела на морские учения 20 кораблей и судов Балтийского флота.

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