Россия проведет морские учения возле Ирландии. Дублин назвал их нежелательными
Россия проведет военно-морские учения в Ирландском море. Дублин назвал маневры российского флота возле побережья страны нежелательными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ирландское издание Western People.
Военно-морские учения России в Ирландском море пройдут в начале февраля в международных водах, но в воздушном пространстве, контролируемом Ирландией, и в исключительной экономической зоне страны. Маневры должны пройти в 240 километрах от юго-западного ирландского побережья.
Как отмечает издание, в соответствии с требованиями законодательства Россия заранее проинформировала авиационные власти Ирландии о планируемых учениях.
Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени заявил, что планы Москвы о проведении маневров не приветствуются. "Сейчас не время повышать военную активность и напряженность в контексте того, что сейчас происходит вокруг Украины", - сказал глава МИД.
По его словам, у Ирландии нет возможности предотвратить проведение российских военных учений. Однако, отметил Коувени, российскому послу заявили, что проведение этих маневров не приветствуется.
Напомним, в январе-феврале военно-морской флот России планирует провести военные учения в трех морях и двух океанах.
Отметим, 24 января в Средиземном море начались военные учения НАТО "Удар Нептуна-2022".
Ирландское море - межостровное море Атлантического океана. Находится между островами Великобритания и Ирландия.