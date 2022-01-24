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Россия проведет морские учения возле Ирландии. Дублин назвал их нежелательными

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Дублин, Понедельник 24 января 2022 15:50
Россия проведет морские учения возле Ирландии. Дублин назвал их нежелательными Фото: РФ проведет морские учения возле побережья Ирландии (kchf.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия проведет военно-морские учения в Ирландском море. Дублин назвал маневры российского флота возле побережья страны нежелательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ирландское издание Western People.

Военно-морские учения России в Ирландском море пройдут в начале февраля в международных водах, но в воздушном пространстве, контролируемом Ирландией, и в исключительной экономической зоне страны. Маневры должны пройти в 240 километрах от юго-западного ирландского побережья.

Как отмечает издание, в соответствии с требованиями законодательства Россия заранее проинформировала авиационные власти Ирландии о планируемых учениях.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени заявил, что планы Москвы о проведении маневров не приветствуются. "Сейчас не время повышать военную активность и напряженность в контексте того, что сейчас происходит вокруг Украины", - сказал глава МИД.

По его словам, у Ирландии нет возможности предотвратить проведение российских военных учений. Однако, отметил Коувени, российскому послу заявили, что проведение этих маневров не приветствуется.

Напомним, в январе-феврале военно-морской флот России планирует провести военные учения в трех морях и двух океанах.

Отметим, 24 января в Средиземном море начались военные учения НАТО "Удар Нептуна-2022".

Ирландское море - межостровное море Атлантического океана. Находится между островами Великобритания и Ирландия.

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