Россия проведет морские учения возле Ирландии. Дублин назвал их нежелательными

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ирландское издание Western People .

Военно-морские учения России в Ирландском море пройдут в начале февраля в международных водах, но в воздушном пространстве, контролируемом Ирландией, и в исключительной экономической зоне страны. Маневры должны пройти в 240 километрах от юго-западного ирландского побережья.

Как отмечает издание, в соответствии с требованиями законодательства Россия заранее проинформировала авиационные власти Ирландии о планируемых учениях.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени заявил, что планы Москвы о проведении маневров не приветствуются. "Сейчас не время повышать военную активность и напряженность в контексте того, что сейчас происходит вокруг Украины", - сказал глава МИД.

По его словам, у Ирландии нет возможности предотвратить проведение российских военных учений. Однако, отметил Коувени, российскому послу заявили, что проведение этих маневров не приветствуется.