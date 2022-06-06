В группе Ермака-Макфола объяснили, как дорожная карта персональных санкций усилит давление на элиту РФ

Дорожная карта персональных санкций группы Ермака-Макфола - это "пособие" для усиления давления на путинскую элиту. Введение этих рекомендаций приведет к повышению расходов России на ведение войны, а следовательно - поможет быстрее ее прекратить.

По его словам, по минимальным подсчетам, список включает 12 тысяч физических лиц, если не считать еще десятки тысяч членов их семей. Сторонники Путина должны потерять возможность въезда в демократические страны, а все их активы необходимо заморозить, убежден эксперт.



"Начать следует с олигархов из ТОП-100 российского списка Forbes. Для примера, до сих пор избегают санкций владелец "Норникеля" Владимир Потанин, совладельцы "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев и Искандер Махмудов", - заявил Бойцун.

Однако, кроме олигархов, есть еще огромное количество людей, которые являются соучастниками путинского режима. Например, правительственные чиновники непосредственно участвуют в формировании путинской политики, которая поддерживает способность России вести войну, и координации военных действий.

"Руководители и члены наблюдательных советов российских компаний и банков, на своем личном уровне, тоже способствуют войне Путина - обеспечивают работу этих компаний/банков и уплату в российский госбюджет налогов, которые затем используются для финансирования военных действий. Обратите внимание, что среди таких руководителей и членов наблюдательных советов могут быть и иностранные граждане, так же должны попасть под санкции", - говорит эксперт.

То же касается и пропагандистов, которые годами воспроизводили фальшивые нарративы Кремля, закладывая идеологический фундамент для российской войны.

"Людям на ум здесь обычно приходят телеведущие, но мы к этой категории относим также знаменитостей, ученых, лидеров общественных организаций и духовенство, которые благословляли эти кампании или и открыто поддерживали кремлевскую агрессию", - считает член группы Ермака-Макфола.

Также в группе предлагают приобщить к санкционному списку и руководителей политических партий. Кроме "Единой России" - прямого инструмента Кремля - существование в России других политических партий в значительной мере имитирует признаки демократии и помогает удерживать власть Путина.

"Такие санкции быстро и болезненно ударят по большой армии олигархов, политиков, “белых воротничков” и пропагандистов. Поэтому есть большая вероятность того, что прихвостни режима начнут выходить с заявлениями против Кремля и увольняться со своих должностей. В свою очередь это будет приводить к ослаблению российского правительственного аппарата и бизнеса из-за оттока качественных руководителей, а также подрыва идеологии Путина. Ведь когда у элиты заберут ее привычную жизнь, многие из нее перекрасится на противников режима", - резюмирует эксперт.