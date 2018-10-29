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Банда з тюрем "ЛНР" виманила у українців 2,7 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 17:34
Фото: затримання зловмисника (npu.gov.ua)
Фото: затримання зловмисника (npu.gov.ua)

Загалом встановлено 23 факти шахрайських дій

Група в'язнів з так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР") виманила у українців 2,7 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Як зазначається, зловмисники телефонували мешканцям різних областей України з місць позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній території у Луганській області і, представляючись правоохоронцями, запевняли, що їхні рідні скоїли правопорушення і можуть потрапити за ґрати. Для того, щоб цьому запобігти, шахраї пропонували передати їм певну суму грошей. Загалом встановлено 23 факти шахрайських дій.

Так, у вересні поточного року у Тернопільській області правоохоронці отримали інформацію, що на території області під виглядом співробітників поліції діє група аферистів. Було встановлено, що  до протиправної діяльності причетні 43-річний житель Кіровоградської області та 24-річна мешканка Харкова, а їхні дії координували невстановлені особи з "ЛНР".

"З місць позбавлення волі, які розташовані у Луганську, надходили телефонні дзвінки до Вінницької, Волинської, Миколаївської, Хмельницької, Чернігівської та Черкаської областей...Шахраям вдавалося виманити у потерпілих від 10 тисяч гривень до 20 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні.

Загалом злочинна група виманила у українців 2,7 млн гривень. Наразі затримано двох учасників банди, їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень за кожного, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Служби безпеки України, більшість дзвінків від "телефонних терористів" надходить з Росії.

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