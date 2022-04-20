Група російських військових, що увійшла вчора в Кремінну, знищена, - Арестович

Радник президента України Олексій Арестович заявив, що для окупантів сьогоднішній день на сході України пройшов практично безрезультатно. У Кремінній знищена велика група російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Арестовича.

"Навколо йдуть бої. Та група, яка вчора проскочила в Кремінну і заявила, що місто взято, її більше немає. Хотіли повторити долю Гостомельського десанту. У Мар'їнці російські війська трохи просунулися в сірій зоні та гордо назвали це взяттям. 3-5 км просування - це все, що змогли сьогодні зробити окупанти", - підкреслив Арестович.