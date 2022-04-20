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Група російських військових, що увійшла вчора в Кремінну, знищена, - Арестович

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Кремінна, Середа 20 квітня 2022 01:19
Група російських військових, що увійшла вчора в Кремінну, знищена, - Арестович Олексій Арестович (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Радник президента України Олексій Арестович заявив, що для окупантів сьогоднішній день на сході України пройшов практично безрезультатно. У Кремінній знищена велика група російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Арестовича.

"Навколо йдуть бої. Та група, яка вчора проскочила в Кремінну і заявила, що місто взято, її більше немає. Хотіли повторити долю Гостомельського десанту. У Мар'їнці російські війська трохи просунулися в сірій зоні та гордо назвали це взяттям. 3-5 км просування - це все, що змогли сьогодні зробити окупанти", - підкреслив Арестович.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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