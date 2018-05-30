Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Группа нелегалов пыталась попасть в Европу через Львовскую область

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 22:56
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Задержаны шестнадцать граждан Ирака и двое турков

Мостисские пограничники во Львовской области, вблизи границы, задержали группу нелегалов: шестнадцать граждан Ирака и двух турков. Об этом сообщили в пресс-службе Мостиского пограничного отряда.

В частности, согласно сообщению, была задержана группа из 18 человек, среди которых были женщины и дети.

"В ночь на среду, сотрудники Госпогранслужбы задержали 18 нелегальных мигрантов. Группа пыталась незаконно пересечь границу. Группу нелегалов, среди которых были женщины и дети, задержали пограничники отдела "Смильница". О появлении в пограничье неизвестных азиатской внешности, которые двигались в сторону границы, пограничники отдела "Смильница" Мостиского отряда узнали заблаговременно. Сразу на место выехала группа реагирования, а участок границы был усилен дополнительными нарядами", - сообщили в пресс-службе.

Во время поисковых мероприятий пограничники обнаружили 18 человек. У большинства задержанных отсутствовали какие-либо документы, удостоверяющие личность. Выяснилось, что 16 нелегалов являются гражданами Ирака, а 2 - гражданами Турции. Среди мигрантов были 4 женщины и 2 детей.

Проводятся необходимые мероприятия и устанавливаются все обстоятельства их незаконного путешествия.

Напомним, как сообщалось ранее, в Закарпатской области пограничники задержали девятерых нелегальных мигрантов - восемь вьетнамцев и одного узбека.

На Закарпатье задержали девятерых нелегалов ГПСУ усилила охрану границы на западном направлении
Теги публикации: граница, нелегалы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top