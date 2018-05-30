Группа нелегалов пыталась попасть в Европу через Львовскую область

Задержаны шестнадцать граждан Ирака и двое турков

Мостисские пограничники во Львовской области, вблизи границы, задержали группу нелегалов: шестнадцать граждан Ирака и двух турков. Об этом сообщили в пресс-службе Мостиского пограничного отряда.

В частности, согласно сообщению, была задержана группа из 18 человек, среди которых были женщины и дети.

"В ночь на среду, сотрудники Госпогранслужбы задержали 18 нелегальных мигрантов. Группа пыталась незаконно пересечь границу. Группу нелегалов, среди которых были женщины и дети, задержали пограничники отдела "Смильница". О появлении в пограничье неизвестных азиатской внешности, которые двигались в сторону границы, пограничники отдела "Смильница" Мостиского отряда узнали заблаговременно. Сразу на место выехала группа реагирования, а участок границы был усилен дополнительными нарядами", - сообщили в пресс-службе.

Во время поисковых мероприятий пограничники обнаружили 18 человек. У большинства задержанных отсутствовали какие-либо документы, удостоверяющие личность. Выяснилось, что 16 нелегалов являются гражданами Ирака, а 2 - гражданами Турции. Среди мигрантов были 4 женщины и 2 детей.

Проводятся необходимые мероприятия и устанавливаются все обстоятельства их незаконного путешествия.

Напомним, как сообщалось ранее, в Закарпатской области пограничники задержали девятерых нелегальных мигрантов - восемь вьетнамцев и одного узбека.