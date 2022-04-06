Группа "Метинвест" и Фонд Ахметова передали медикаменты для криворожских больниц

Медицинские препараты будут распределены между больницами Кривого Рога, выполняющими функцию госпиталей.

Более 200 тысяч упаковок противовоспалительных, обезболивающих и кровоостанавливающих препаратов, антибиотиков и хирургических средств пополнят резерв необходимых медикаментов в криворожских медучреждениях.

Груз доставили из Центра гуманитарной миссии "Метинвеста", созданном на базе "Запорожстали", координировал проект Ингулецкий ГОК.

"Кривой Рог получил важный груз-125 наименований самых необходимых лекарств и медицинских инструментов. Это только первая партия лекарств от компании. Помощь будет продолжаться и в дальнейшем. С первого дня войны криворожские предприятия "Метинвеста" активно присоединились к волонтерской работы - собираем гуманитарную помощь для защитников и временно перемещенных лиц. В сотрудничестве с городом мы предоставляем технику и материалы для укрепления рубежей Кривого Рога. Сегодня на нужды ТРО и ВСУ нами уже передано около 60 автомобилей, 15 тысяч литров горючего, тысячи тонн песка и отсева", - рассказал Александр Герасимчук, генеральный директор Ингулецкого ГОКа.

По заданию главы Военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, предприятие "Фармация" стало центром координации работы по созданию резерва лекарств в городе, туда и был передан гуманитарный груз для дальнейшего распределения по медучреждениям.

"Возобновляют свою работу криворожские предприятия. "Метинвест" работает настолько, насколько предприятия компании могут работать. Строятся новые логистические цепочки и по поставкам продукции, и по поставкам сырья, и по продажам. "Метинвест" - это более 20 тысяч работников предприятий и подрядных организаций, которые получают заработную плату, и которые могут кормить свои семьи. За счет города сформирован стратегический запас продуктов и медикаментов. Уже начала заходить гуманитарка. Сегодня благодаря Метинвесту мы получаем большое количество лекарств. Это - антибиотики, обезболивающие, кровоостанавливающие, то, что сейчас необходимо", - добавил Вилкул.