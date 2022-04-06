Група "Метінвест" та Фонд Ахметова передали медикаменти для криворізьких лікарень

Медичні препарати будуть розподілені між лікарнями Кривого Рогу, що виконують функцію шпиталів.

Понад 200 тисяч упаковок протизапальних, знеболювальних та кровоспинних препаратів, антибіотиків та хірургічних засобів поповнять резерв необхідних медикаментів у криворізьких медзакладах.

Вантаж доставили із Центру гуманітарної місії "Метінвесту", створеному на базі "Запоріжсталі", координував проєкт Інгулецький ГЗК.

"Кривий Ріг отримав важливий вантаж - 125 найменувань найнеобхідніших ліків та медичних інструментів. Це тільки перша партія ліків від компанії. Допомога триватиме й надалі. З першого дня війни криворізькі підприємства "Метінвесту" активно долучились до волонтерської роботи - збираємо гуманітарну допомогу для захисників і тимчасово переміщених осіб. У співпраці з містом ми надаємо техніку і матеріали для укріплення рубежів Кривого Рогу. Сьогодні на потреби ТРО і ЗСУ нами вже передано близько 60 автомобілів, 15 тисяч літрів пального, тисячі тонн піску та відсіву", - розповів Олександр Герасимчук, генеральний директор Інгулецького ГЗК.

За завданням очільника Військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, підприємство "Фармація" стало центром координації роботи зі створення резерву ліків у місті, туди й був переданий гуманітарний вантаж для подальшого розподілення по медзакладам.

"Відновлюють свою роботу криворізькі підприємства. "Метінвест" працює настільки, наскільки підприємства компанії можуть працювати. Будуються нові логістичні ланцюжки і з постачання продукції, і з постачання сировини, і з продажу. "Метінвест" - це понад 20 тисяч працівників підприємств та підрядних організацій, які отримують заробітну плату та які можуть годувати свої сім’ї. Коштом міста сформовано стратегічний запас продуктів та медикаментів. Вже почала заходити гуманітарка. Сьогодні завдяки Метінвесту ми отримуємо велику кількість ліків. Це - антибіотики, знеболювальні, кровоспинні, те, що зараз необхідно", - додав Вілкул.