Группа Макфола-Ермака представила дорожную карту санкций против России

"Санкции против России, в том числе и финансовые, работают, но мы видим, что путинский режим имеет ресурс адаптации. Это снижает эффективность и откладывает достижение цели - повысить для России цену вторжения, заставить остановить войну и восстановить территориальную целостность Украины. Финансовая изоляция РФ от демократического мира должна продолжаться и стать эффективной компонентой санкционного давления", - заявил Пышный.

По его словам, предложения группы Ермака-Макфола - комплексный, сфокусированный и предметный документ, который содержит конкретный перечень шагов по достижению этой цели.

"Эта дорожная карта - "бери и применяй". Полные блокирующие санкции против всех российских банков, включено с Газпромом, РФ внесение в черный список FATF, ограничения на торговлю с РФ, таргетированные санкции против чиновников и менеджеров, ответственных за финансовую систему РФ, раскрытие информации и специальные режимы в тех случаях, где это критически необходимо - все это содержится в разработанном документе", - добавил эксперт.

В то же время финансовые санкции, по его словам, должны дополнять собой ожидаемое полное энергетическое эмбарго и торговое эмбарго против РФ и быть синхронизированными с прекращением деятельности иностранных компаний, которые все еще остаются на российском рынке.

"Политическая воля для введения предложенных санкций имеется, ожидаем как можно быстрее их имплементацию. Мы убеждены, что потенциал санкционного давления не исчерпан. Демократический мир имеет возможность сделать больше, значительно больше и немедленно", - резюмировал он.