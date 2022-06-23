Група Макфола-Єрмака представила дорожню карту санкцій проти Росії

"Санкції проти росії, зокрема і фінансові, працюють, але ми бачимо, що путінський режим має ресурс адаптації. Це знижує ефективність і відтерміновує досягнення мети - підвищити для Росії ціну вторгнення, змусити зупинити війну та відновити територіальну цілісність України. Фінансова ізоляція РФ від демократичного світу має продовжуватися і стати ефективною компонентою санкційного тиску", - заявив Пишний.

За його словами, пропозиції групи Єрмака-Макфола - комплексний, сфокусований та предметний документ, який містить конкретний перелік кроків із досягнення цієї мети.

"Ця дорожня карта - "бери і застосовуй". Повні блокуючі санкції проти усіх російських банків, включено з Газпромом, внесення РФ до чорного списку FATF, обмеження на торгівлю з РФ, таргетовані санкції проти урядовців та менеджерів, відповідальних за фінансову систему РФ, розкриття інформації та спеціальні режими в тих випадках де це критично необхідно - все це міститься у розробленому документі", - додав експерт.

Водночас фінансові санкції, за його словами, мають доповняти собою очікуване повне енергетичне ембарго та торгове ембарго проти РФ та бути синхронізованими із припиненням діяльності іноземних компаній, які все ще залишаються на російському ринку.

"Політична воля для запровадження запропонованих санкцій наявна, очікуємо на якомога швидшу їх імплементацію. Ми переконані, що потенціал санкційного тиску не вичерпано. Демократичний світ має можливість зробити більше, значно більше і негайно", - резюмував він.