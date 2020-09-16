ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Группа крови и согласие на донорство: водители получат права нового образца

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины вводит водительские права нового образца. В частности, на них появятся новые отметки.

Соответствующее постановление приняли на сегодняшнем заседании правительства.

Предлагается с письменного согласия владельца водительских прав размещать на них информацию о группе крови и резус-факторе, а также отметку в случае согласия на посмертное донорство. При этом если в дальнейшем водитель откажется от размещения таких данных ему заменят права на аналогичные без отметок.

Кроме того, в свидетельстве о регистрации транспортного средства появится отметка об экологической норме (например, Евро-6). Подчеркивается, что все национальные и международные водительские права выданные ранее будут действительны на протяжения всего срока.

Самые читаемые новости

Фото: пояснительная записка

Напомним, в июле водительские права начали выдавать по новым правилам. В частности, фото-, видеофиксация происходит с начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения. А результаты экзамена можно обжаловать в течение 10 дней.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров Украиныправа человекаводители