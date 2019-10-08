Группа компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, один из крупнейших украинских аграрных холдингов, завершила посевную озимой пшеницы. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Из-за неблагоприятных погодных условий с отсутствием осадков в августе и сентябре, сегодня на территории Украины засеяно только более 65% площадей озимыми зерновыми. Несмотря на сложности с дождями, группа компаний "Укрлендфарминг" закончила посев озимой пшеницы под урожай 2020 года на полях в 22 областях Украины практически согласно плана, рассказали у Бахматюка.

"Полное отсутствие осадков в августе и сентябре на большинстве территорий Украины существенно отличает посевную кампанию этого года от прошлогодней. В условиях, когда на глубине в 1 метр нет запасов почвенной влаги почти 60 дней, мы вынуждены были немного перенести посев на более поздний срок, чем планировали. Но в конце концов, финишировали лишь с небольшим отклонением от плана", – отметил Владислав Тютюнник, руководитель департамента агропроизводственной деятельности "Укрлендфарминг", комментируя ход посевной.

Особенность этого сезона, как рассказали у Бахматюка, – засуха в августе и сентябре, также поставила вызовы агропроизводителям в борьбе с вредителями.

"Отсутствие влаги оказало влияние на развитие вредителей, ведь для них благоприятные условия – это погода без осадков и высокие суточные температуры (жара). В этом году тля и рапсовая моль особенно прогрессируют на посевах рапса озимого, в частности на юге Украины. Приходится проводить экстрамероприятия, чтобы предотвратить негативные последствия и неконтролируемое распространение данных вредителей", – сообщил руководитель департамента.

Группа компаний "Укрлендфарминг" – вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг Украины, который обрабатывает более 500 тыс. га плодородных земель - один из крупнейших земельных банков черноземов в стране. Входит в топ-10 мировых холдингов по объему земельного банка. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, семенного материала, производстве яиц и яичных продуктов, мяса и молока. Владельцем агрохолдинга "Укрлендфарминг" является бизнесмен Олег Бахматюк.