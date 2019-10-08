Група компаній "Укрлендфармінг" закінчила посів озимої пшениці

Група компаній "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка, один з найбільших українських аграрних холдингів, завершила посівну озимої пшениці. Про це повідомили в прес-службі холдингу.

Через несприятливі погодні умови з відсутністю опадів у серпні та вересні, сьогодні на території України засіяно тільки більш 65% площ озимими зерновими. Незважаючи на складності з дощами, група компаній "Укрлендфармінг" закінчила сівбу озимої пшениці під урожай 2020 року на полях у 22 областях України практично згідно плану, розповіли у Бахматюка.

"Повна відсутність опадів у серпні та вересні на більшості територій України істотно відрізняє посівну кампанію цього року від минулорічної. В умовах, коли на глибині 1 метр немає запасів грунтової вологи майже 60 днів, ми змушені були трохи перенести посів на більш пізній термін, ніж планували. Але врешті-решт, фінішували лише з невеликим відхиленням від плану", – зазначив Владислав Тютюнник, керівник департаменту агровиробничого діяльності "Укрлендфармінг", коментуючи хід посівної.

Особливість цього сезону, як розповіли у Бахматюка, – посуха в серпні і вересні, також поставила виклики агровиробникам у боротьбі з шкідниками.

"Відсутність вологи вплинула на розвиток шкідників, адже для них сприятливі умови – це погода без опадів і високі добові температури (спека). В цьому році попелиця та ріпаковий моль особливо прогресують на посівах озимого ріпаку, зокрема на півдні України. Доводиться проводити екстразаходи, щоб запобігти негативним наслідкам і неконтрольованому поширенню даних шкідників", – повідомив керівник департаменту.

Група компаній "Укрлендфармінг" – вертикально інтегрований сільськогосподарський холдинг України, який обробляє понад 500 тис. га родючих земель - один з найбільших земельних банків чорноземів в країні. Входить в топ-10 світових холдингів за обсягом земельного банку. Спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, насіннєвого матеріалу, виробництві яєць і яєчних продуктів, м'яса і молока. Власником агрохолдингу "Укрлендфармінг" є бізнесмен Олег Бахматюк.