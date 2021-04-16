Группа компаний DIM ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК «Метрополис» на 760 квартир

Группа компаний DIM сообщает о получении сертификата № IУ123210330681, что свидетельствует о готовности объекта к эксплуатации первой очереди жилого комплекса «Метрополис» в Голосеевском районе Киева, по улице Академика Заболотного, 1. Указанным документом Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины введен в эксплуатацию первый и второй дома жилого комплекса.

«Жилой комплекс «Метрополис» - амбициозный проект группы компаний DIM рядом с ВДНХ, который оценили уже тысячи семей и которым мы гордимся. Смело могу сказать, что был сделан важный шаг на пути его реализации. Я искренне радуюсь за каждого, кто переступит порог собственной квартиры, будет в ней наслаждаться жизнью, гордиться победами и воспитывать детей.

Впереди у нас еще больше ярких проектов, качественных и величественных зданий и множество довольных инвесторов, которые будут иметь собственный дом!», - прокомментировал управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

«Метрополис» - жилой комплекс класса комфорт-плюс, расположенный в самом зеленом районе столицы. Удачное расположение ЖК, рядом с Голосеевским паркрм и ВДНХ, позволит наслаждаться природой и одновременно оставаться в ритме столичной жизни.

В каждом доме запроектированы дизайнерское лобби с мягкими диванами и удобными зонами для ожидания или отдыха. Скоростные лифты и панорамное остекление удачно выделяют этот комплекс других. Для автовладельцев также предусмотрены наземный и подземный паркинг с зарядками для электромобилей.

Если вы еще сомневаетесь - самое время сделать выбор в пользу ЖК «Метрополис». В третьем доме, ввод в эксплуатацию которого запланирован на IV квартал 2021 года, еще можно выбрать квартиры с хорошим панорамным видом. И еще одна хорошая новость - в апреле стартовали продажи квартир в четвертом доме «Метрополиса».

Кстати, при выборе квартир в этих домах вы сможете воспользоваться сервисом #READYDIM. Это прекрасная возможность получить квартиру с уже готовым ремонтом. Достаточно лишь выбрать желаемый стиль, цветовую гамму и один из предложенных ценовых пакетов. Никакого стресса и переживаний из-за поиска строительных материалов, рабочих и необходимости постоянного контроля.