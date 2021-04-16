Группа компаній DIM ввела в експлуатацію першу чергу ЖК «Метрополіс» на 760 квартир

Група компаній DIM повідомляє про отримання сертифікату № ІУ123210330681, що засвідчує готовність об'єкта до експлуатації першої черги житлового комплексу «Метрополіс» у Голосіївському районі Києва, на вулиці Академіка Заболотного, 1. Зазначеним документом Державної архітектурно-будівельної інспекції України введено в експлуатацію перший та другий будинки житлового комплексу.

Житловий комплекс «Метрополіс» – амбітний проект групи компаній DIM поряд з ВДНГ, який оцінили вже тисячі сімей і яким ми пишаємося. Наразі сміливо можу сказати, що був зроблений вагомий крок на шляху його реалізації. Я щиро радію за кожного, хто переступить поріг власної квартири, буде у ній насолоджуватися життям, пишатися перемогами та виховувати дітей.

Попереду у нас ще більше яскравих проектів, якісних та величних будинків і безліч задоволених інвесторів, що матимуть власний дім!», – прокоментував управляючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

«Метрополіс» – житловий комплекс класу комфорт-плюс, розташований у найзеленішому районі столиці. Влучне розташування ЖК, поруч з Голосіївським парком та ВДНГ, дозволить насолоджуватися природою та одночасно залишатися в ритмі столичного життя.

В кожному будинку запроектовані дизайнерське лобі з м’якими диванами та зручними зонами для очікування чи відпочинку, швидкісні ліфти та панорамне скління вдало виділяють цей комплекс поміж інших. Для автовласників також передбачені наземний та підземний паркінг з зарядками для електромобілів.

Тож, якщо ви ще сумніваєтесь – саме час зробити вибір на користь ЖК «Метрополіс». У третьому будинку, введення в експлуатацію якого заплановане на IV квартал 2021 року, ще можна обрати квартири з гарним панорамним видом. Та ще одна гарна новина – у квітні стартував продаж квартир у четвертому будинку «Метрополісу».

До речі, при виборі квартир у цих будинках ви зможете скористатися сервісом #READYDIM. Це чудова можливість отримати квартиру з уже готовим ремонтом. Достатньо лише вибрати бажаний стиль, кольорову гаму та один з запропонованих цінових пакетів. Жодного стресу та переживань через пошук будівельних матеріалів, робітників та необхідності постійного контролю.