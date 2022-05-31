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Група іноземних журналістів разом з військовими ЗСУ потрапили під обстріл в Лисичанську (відео)

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 16:08
Група іноземних журналістів разом з військовими ЗСУ потрапили під обстріл в Лисичанську (відео) Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Поблизу Лисичанська окупанти відкрили вогонь по іноземних журналістах, які перебували з військовими ЗСУ. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на meduza.

28 травня група іноземних журналістів та українських військових потрапила під артилерійський обстріл у місті Лисичанськ Луганської області (він перебуває під українським контролем, але поряд із ним ідуть важкі бої).

Фотокореспонденти Алекс Чан Цзи Юк (співпрацює з агентством Sopa Images) та Каожу Н (співпрацює з Getty Images) разом із місцевим фіксером на ім'я Микола планували вирушити до сусіднього Сєверодонецька, але зупинилися біля мосту приблизно за півкілометра від російських позицій, побачивши палаючі машини.

У той момент, коли вони спілкувалися з українськими солдатами, поряд із ними сталося кілька вибухів. Те, що сталося, зафіксувала камера, встановлена ​​на шоломі Алекса. Осколками снаряда Миколу поранило праворуч. Журналісти надали йому першу допомогу. Фіксера госпіталізували разом із ще одним пораненим українським військовим. Алекс каже, що через обстріл тимчасово втратив слух.

Нагадаємо, з Луганської області офіційно зупинили евакуацію. У понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за бажаючими виїхати, загинув журналіст з Франції.

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