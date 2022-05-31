Група іноземних журналістів разом з військовими ЗСУ потрапили під обстріл в Лисичанську (відео)
Поблизу Лисичанська окупанти відкрили вогонь по іноземних журналістах, які перебували з військовими ЗСУ. Внаслідок обстрілу є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на meduza.
28 травня група іноземних журналістів та українських військових потрапила під артилерійський обстріл у місті Лисичанськ Луганської області (він перебуває під українським контролем, але поряд із ним ідуть важкі бої).
Фотокореспонденти Алекс Чан Цзи Юк (співпрацює з агентством Sopa Images) та Каожу Н (співпрацює з Getty Images) разом із місцевим фіксером на ім'я Микола планували вирушити до сусіднього Сєверодонецька, але зупинилися біля мосту приблизно за півкілометра від російських позицій, побачивши палаючі машини.
У той момент, коли вони спілкувалися з українськими солдатами, поряд із ними сталося кілька вибухів. Те, що сталося, зафіксувала камера, встановлена на шоломі Алекса. Осколками снаряда Миколу поранило праворуч. Журналісти надали йому першу допомогу. Фіксера госпіталізували разом із ще одним пораненим українським військовим. Алекс каже, що через обстріл тимчасово втратив слух.
Нагадаємо, з Луганської області офіційно зупинили евакуацію. У понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за бажаючими виїхати, загинув журналіст з Франції.
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