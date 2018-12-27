ICU помогает украинским журналистам получать профильные экономические знания

В Киеве состоялся третий выпуск студентов Центра усовершенствования экономической журналистики, основанного при поддержке ICU. Центр работает на базе Киевской школы экономики и призван повысить уровень экономической грамотности среди украинских журналистов и редакторов деловых изданий.

Учатся в Центре уже профессиональные журналисты, которым необходимо получить базу экономических знаний или усовершенствовать институтское образование для подготовки грамотных и объективных материалов. Прием на курс осуществляется на конкурсной основе, обучение проводится бесплатно за счет ресурсов основателей Центра – Киевской школы экономики, ICU, компаний Visa и VoxUkraine.

Центр начал работу в сентябре 2017 года, и за это время обучение в нем прошли уже более 100 журналистов ведущих деловых СМИ, среди которых «Интерфакс-Украина», «ЛигаБизнесИнформ», «Экономическая Правда», «Новое время», «Финансовый клуб», Радио «Свобода», телеканалы «1+1», ICTV, 24, «Украина» и другие.

Лекции в Центре ведут высококлассные преподаватели Киевской школы экономики, практикующие экономисты из крупных финансовых компаний и ведущие экономические журналисты страны. Они читают курсы по макроэкономике, государственным и корпоративным финансам, методам сбора, анализа и визуализации данных и другим предметам. Слушатели курсов учатся рассказывать просто о сложном и доносить до украинцев истинное положение дел в экономике страны.

«Экономика Украины сегодня находится, увы, не в лучшем своем состоянии. То же можно сказать и о деловой журналистике. Вместе эта комбинация негативно влияет на общество, порождает необоснованные страхи у людей и вредит имиджу страны. Мы стараемся изменить этот тренд. Помощь Центру – это не просто благотворительность для нас. Это инвестиция в качественную экономическую журналистику, а значит и в объективную, незаангажированную и достоверную информацию о финансовых рынках, на которых мы работаем, и экономических трендах в стране, в которой мы живем», - комментирует Макар Пасенюк, управляющий партнер группы ICU.

Кроме того, по итогам каждого года ICU готовит собственный рейтинг лучших финансовых журналистов страны. Победитель определятся в результате нескольких этапов отбора, включая анализ массива публикаций деловых и общественно-политических СМИ за год и внутреннее голосование.

По итогам 2018 года лучшим финансовым журналистом страны признана Галина Калачова, заместитель главного редактора «Экономической Правды». Галина выбрана большинством голосов за профессиональное, объективное, взвешенное и своевременное отслеживание тем государственного бюджета, налоговой политики, торговых войн, экономических результатов страны и прогнозов развития экономики в будущих периодах.

Ранее в этой номинации побеждали: Андрей Яницкий («Левый Берег», 2017, ныне Андрей возглавил Центр усовершенствования экономической журналистики), Андрей Блинов («Радио Вести», 2016), Виктория Руденко (Финансовый Клуб», 2015), Дмитрий Кошевой (ИА «Интерфакс-Украина», 2014), Роман Олеарчик (Financial Times, 2013), Юрий Сколотяный («Зеркало недели», 2012), Сергей Лямец («Экономическая правда», 2011), Дмитрий Кошевой (ИА «Интерфакс-Украина», 2010).