ICU допомогла украинским журналiстам отримати профильнi економiчнi знання

У Києві відбувся третій випуск студентів Центру вдосконалення економічної журналістики, заснованого за підтримки ICU. Центр працює на базі Київської школи економіки і покликаний підвищити рівень економічної грамотності серед українських журналістів і редакторів ділових видань.

У Центрі навчаються вже професійні журналісти, яким потрібно отримати базу економічних знань або вдосконалити інститутську освіту для підготовки грамотних і об’єктивних матеріалів. Зарахування на курс відбувається на конкурсній основі, навчання проходить безкоштовно за рахунок ресурсів засновників Центру — Київської школи економіки, ICU, компаній Visa та VoxUkraine.

Центр почав роботу у вересні 2017 року, і за цей час навчання в ньому пройшли вже більше 100 журналістів провідних ділових ЗМІ, серед яких «Інтерфакс-Україна», «ЛігаБізнесІнформ», «Економічна правда», «Новое время», «Радіо Свобода», телеканали «1+1», ICTV, 24, «Україна» та інші.

Лекції в Центрі проводять висококласні викладачі Київської школи економіки, практикуючі економісти з крупних фінансових компаній і провідні економічні журналісти країни. Вони читають курси з макроекономіки, державних і корпоративних фінансів, методах збору, аналізу і візуалізації даних та інших предметах. Слухачі вчаться розказувати просто про складне і доносити до українців інформацію про справжній стан економіки країни.

«Українська економіка сьогодні, на жаль, не в найкращому стані. Те ж саме можна сказати і про ділову журналістику. Така комбінація негативно впливає на суспільство, викликає в людей необґрунтовані страхи і шкодить іміджу країни. Ми стараємося змінити цей тренд. Допомога Центру — це для нас не просто благодійність. Це інвестиція в якісну економічну журналістику, а значить і в об’єктивну, незаанґажовану і достовірну інформацію про фінансові ринки, на яких ми працюємо, та економічні тренди в країні, в якій ми живемо», -- коментує Макар Пасенюк, керуючий партнер групи ICU.

Крім того, за результатами кожного року ICU робить власний рейтинг найкращих фінансових журналістів країни. Переможець визначається за результатом декількох етапів відбору, у тому числі аналізу масиву публікацій ділових і суспільно-політичних ЗМІ за рік та внутрішнього голосування.

За результатами 2018 року найкращим фінансовим журналістом країни визнана Галина Калачова, заступник головного редактора «Економічної правди». Галину вибрали більшістю голосів за професійне, об’єктивне, виважене і своєчасне відстеження тем державного бюджету, податкової політики, торгових воєн, економічних результатів країни і прогнозів розвитку економіки в майбутніх періодах.

Раніше у цій номінації перемагали: Андрій Яніцький («Лівий Берег», 2017, зараз Андрій очолив Центр удосконалення економічної журналістики), Андрій Блінов («Радіо Вести», 2016), Вікторія Руденко («Фінансовий клуб», 2015), Дмитро Кошовий («Інтерфакс-Україна», 2014), Роман Олеарчик (Financial Times, 2013), Юрій Сколотяний («Дзеркало тижня», 2012) Сергій Лямець («Економічна правда», 2011), Дмитро Кошовий («Інтерфакс-Україна», 2010).