Групі окупантів оголосили підозри, вони грабували будинки під Києвом (фото)

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом окупантам, які торік грабували будинки в селі Богданівка під Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Хто до цього причетний

Правоохоронці встановили, що до цього воєнного злочину причетні чотири командири відділень зенітно-ракетної батареї №6 танкового полку військової частини N93992 центрального військового округу ЗС РФ та два стрілки-зенітники цього підрозділу.

За матеріалами розслідування, під час окупації села в березні 2022 року ці російські військовослужбовці разом з іншими загарбниками увірвалися до будинку, в підвалі якого переховувалися від обстрілів мешканці села. Росіяни познущалися з людей, одного з них поранили.

Фото: Окупанти (npu.gov.ua)

Шестеро з них залишилися проживати в будинку та надалі вивезли з нього усе цінне майно потерпілого, завантаживши його на БМП.

Що саме вкрали окупанти

Загалом росіяни викрали з цього будинку майна на понад 223 тисячі гривень.

Серед викраденого - дорогі електроінструменти, побутова техніка, срібні та золоті прикраси, одяг, спортивне знаряддя, телевізор, принтер, срібні ложки тощо. Загарбники винесли з будинку навіть срібні медалі про закінчення школи та іменні нагородні медалі, які були виготовлені не з дорогоцінного металу.

"Воєнні злочинці не гребували нічим - вони забрали навіть лижні костюми, взуття та лижі", - повідомили у поліції.

Російським військовим оголосили підозри

Свої злочини російські загарбники знімали на мобільний телефон, щоб похвалитися "подвигами" перед товаришами по службі та своїми родичами в Росії.

Надалі під час вимушеної втечі з території Київської області один із росіян забув у своїй військовій куртці флешку з відеозаписами. Це відео стало одним із доказів воєнного злочину окупантів.

Також у матеріалах кримінального провадження є численні свідчення місцевих жителів, які пережили окупацію, про злодіяння російських загарбників.

Шістьом російським військовослужбовцям оголошено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Кримінальне переслідування росіян, які скоювали злочини в Київській області

Російські війська 24 лютого 2022 року почали наступ на Київ, проте українським військовим вдалося зупинити ворога на підступах до столиці. Понад місяць росіяни скоювали воєнні злочини на окупованих територіях.

Нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру п’ятьом російським десантникам, які розстріляли авто з киянином під час окупації Бучі у Київській області. Всі вони є військовослужбовцями 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

Пізніше повідомлялось, що правоохоронці повідомили про підозру ще 11 військовим РФ, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями під час окупації Бучі у Київській області.