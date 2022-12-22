Групи окупантів іноді проривалися до Бахмута, але їх вибили, - Череватий

Російські окупанти іноді проривалися на околиці Бахмута Донецької області, але їх вибили українські захисники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
"Їхні групи іноді проривалися на околиці Бахмута, але вони були вибиті. Зокрема, за допомогою британської бронетехніки", - зазначив Черевий.
Він також наголосив, що в районі міста зараз досягаються дві головні цілі: ворог не може прорвати оборону і, відповідно, наступати далі, а також він щодоби зазнає "просто неймовірних втрат, як для армії 21 століття".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Конгресу США заявляв, що битва за Бахмут визначить, як розвиватиметься війна далі.
Також ми писали, що кілька днів тому росіяни втратили кілька позицій під Бахмутом.
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