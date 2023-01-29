UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Група військових чиновників підштовхує Пентагон до відправки F-16 Україні, - Politico

Фото: військові чиновники підштовхують Пентагон до відправки F-16 Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кілька американських військових підштовхує Пентагон до погодження відправки в Україну винищувачів F-16 у складі одного з пакетів військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами трьох представників Міноборони США, у той час як Україна готується розпочати новий наступ навесні, щоб повернути собі територію, кампанія всередині Пентагону з передачі винищувачів ЗСУ набирає обертів.

"Я не думаю, що ми проти", - сказав високопосадовець Міноборони з приводу відправлення F-16, коментуючи ситуацію на умовах анонімності. Він наголосив, що остаточного рішення ще не ухвалено.

За його словами, Україна ще має заявити, що винищувачі є її головним пріоритетом. Він також зазначив, що Пентагон зосереджений на надсиланні ЗСУ коштів, необхідних для бойових дій "на землі".

Високопоставлений український чиновник заявив у суботу, що Україна та її західні союзники ведуть "прискорені" переговори про можливе відправлення як ракет великої дальності, так і військових літаків.

Представник Білого дому зазначив, що США "дуже обережно" обговорюватимуть питання передачі Україні винищувачів.

Нагадаємо, під час останнього "Рамштайну" президент Володимир Зеленський закликав партнерів на наступній зустрічі обговорити питання передачі Україні винищувачів F-16.

Раніше про готовність передати Україні сучасні літаки заявили Нідерланди. Відомо, що серед країн НАТО вже тривають дискусії щодо винищувачів. Ймовірно, Україна має шанс отримати F-16, але переговори можуть бути більш суперечливими, ніж дискусії про танки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонВійськова допомогаВторгнення Росії до України