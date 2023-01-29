Група військових чиновників підштовхує Пентагон до відправки F-16 Україні, - Politico

Кілька американських військових підштовхує Пентагон до погодження відправки в Україну винищувачів F-16 у складі одного з пакетів військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами трьох представників Міноборони США, у той час як Україна готується розпочати новий наступ навесні, щоб повернути собі територію, кампанія всередині Пентагону з передачі винищувачів ЗСУ набирає обертів.
"Я не думаю, що ми проти", - сказав високопосадовець Міноборони з приводу відправлення F-16, коментуючи ситуацію на умовах анонімності. Він наголосив, що остаточного рішення ще не ухвалено.
За його словами, Україна ще має заявити, що винищувачі є її головним пріоритетом. Він також зазначив, що Пентагон зосереджений на надсиланні ЗСУ коштів, необхідних для бойових дій "на землі".
Високопоставлений український чиновник заявив у суботу, що Україна та її західні союзники ведуть "прискорені" переговори про можливе відправлення як ракет великої дальності, так і військових літаків.
Представник Білого дому зазначив, що США "дуже обережно" обговорюватимуть питання передачі Україні винищувачів.
Нагадаємо, під час останнього "Рамштайну" президент Володимир Зеленський закликав партнерів на наступній зустрічі обговорити питання передачі Україні винищувачів F-16.
Раніше про готовність передати Україні сучасні літаки заявили Нідерланди. Відомо, що серед країн НАТО вже тривають дискусії щодо винищувачів. Ймовірно, Україна має шанс отримати F-16, але переговори можуть бути більш суперечливими, ніж дискусії про танки.
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