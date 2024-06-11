Група TAS виходить на європейські ринки

Група компаній ТАС, один з найбільших українських холдингів, активно розвиває експорт своєї продукції та послуг на ринки Європи. Підприємства групи модернізують виробництво, розробляють інноваційні продукти та впроваджують міжнародні стандарти якості, щоб стати надійними партнерами для європейських клієнтів. Про це розповіла керівниця групи Анна Тігіпко в ексклюзивному інтерв'ю.

«У виробничому секторі ключовим напрямком для нас є експорт, експорт і ще раз експорт. Ми модернізуємо наші підприємства, розробляємо інноваційні продукти та впроваджуємо міжнародні стандарти якості, щоб стати надійними партнерами для європейських клієнтів», - зазначила пані Тігіпко.

За її словами, флагманське підприємство групи - завод «Дніпрометиз» - вже здійснило перші кроки для виходу на ринок Німеччини. Завдяки інвестиціям у сучасні виробничі лінії та технології завод має достатні потужності та якість продукції, щоб задовольнити вимоги вибагливих європейських споживачів.

Ще один приклад - підприємство «Нейл», яке виготовляє цвяхи. Воно ставить за мету стати надійним постачальником для європейських виробників дерев'яних палет за рахунок прямої співпраці з кінцевими споживачами та дотримання високих стандартів якості.

«ТАС Стальзавод» робить ставку на активне освоєння нової номенклатури литва як в Україні, так і на європейських ринках. Підприємство розширює клієнтську базу, підвищує якість продукції та нарощує обсяги виробництва, щоб стати ключовим гравцем на ринку литва.

«Дніпровагонмаш» у свою чергу зосереджений на створенні інноваційних продуктів, зокрема 40-60-80-футових вагонів-платформ для контейнерних перевезень. Завод також реалізує програму операційної досконалості, впроваджуючи передові технології та підвищуючи ефективність виробництва до європейських стандартів.

Як зазначила Анна Тігіпко, в найближчі роки «Дніпровагонмаш» приділятиме особливу увагу орієнтації на ринок ЄС. Підприємство працює над сертифікацією продукції за європейськими технічними специфікаціями (TSI) та готується до аудитів.

«ТАС Полтаввагон» також планує розширити експортну лінійку, додавши Bulk-контейнери та мобільні заправні комплекси. Завдяки потужному виробничому потенціалу компанія може виготовляти вагони-цистерни та ємності майже під будь-які вимоги іноземних замовників.

«Ми розуміємо, що шлях на європейські ринки вимагає інвестицій, технологічної модернізації та зміни бізнес-процесів. Але ми готові докладати зусиль, щоб відповідати високим вимогам та очікуванням закордонних партнерів. Це дозволить нам диверсифікувати ринки збуту та зробити експортну стратегію більш стійкою», – підсумувала керівниця TAS Group.

Вихід на європейські ринки є стратегічним пріоритетом для багатьох українських виробників. Це дозволяє не лише збільшити виторг, а й долучитися до глобальних ланцюжків доданої вартості, переймати передовий досвід та технології. Приклад TAS Group показує, що українські підприємства мають достатній потенціал, щоб гідно конкурувати на вимогливих ринках Європи.