Група ОККО заплатила 15,6 млрд гривень податків і зборів за 2023 рік

За результатами діяльності у 2023 році компанії групи ОККО сплатили 15,591 млрд гривень податків. З них 3,873 млрд гривень - податки з операційної діяльності і 11,717 млрд гривень - податки при імпорті товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Порівняно з показниками 2022 року чи довоєнними показниками, обсяги сплати податків ОККО зросли більш як у 2 рази.

Якщо розділити податки, сплачені компанією з операційної діяльності, на 404 заправки мережі, то вийде, що кожен АЗК ОККО у 2023 році заплатив до бюджету в середньому 9 мільйонів 839,06 тисячі гривень, або ж 819,92 тисячі гривень на місяць. Це на 18% більше, ніж було зафіксовано у 2022 році.

З кожного літра реалізованого пального у 2023 році компанія сплачувала по 2,58 гривні податків з операційної діяльності, тоді як у 2022-му - 2,27 гривні.

Показник сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, військового збору та податку на доходи фізичних осіб становив 9 321 гривні на місяць на кожного працівника ОККО.

При цьому у четвертому кварталі 2023 року зафіксовано найвищий квартальний показник податкових відрахувань. За цей період група компаній ОККО заплатила 5,275 мільярда гривень податків і зборів (з них від операційної діяльності - 1,053 мільярда гривень, при імпорті - 4,222 мільярда гривень). Це на 66% більше, ніж сплачено за перший квартал, на 74% більше - ніж за другий, на 28% більше - ніж за третій.

Сплата податків на 1 АЗК становила у четвертому кварталі 2 671,82 тисячі гривень, або ж 890,61 тисячі гривень на місяць. Показник сплати податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального дорівнював у четвертому кварталі 2,78 гривні.

"Сьогодні ОККО входить до числа найбільших платників податків в Україні. Сумлінна сплата податків - обов’язок кожного українського бізнесу під час війни для зміцнення оборонної здатності держави. Тому, коли хтось намагається ухилитися від цього обов’язку, зокрема і в нашій паливній галузі, то це неприпустимо ні в розрізі чесної конкуренції, ні в розрізі громадянської позиції", - коментує СЕО ОККО Василь Даниляк.

Він додає, що відповідальний і патріотичний бізнес зараз навпаки не повинен обмежуватися лише сплатою податків, а й спрямовувати додаткові наявні ресурси на підтримку ЗСУ й відбудову України. Зокрема ОККО від початку повномасштабного вторгнення уже передала на ці потреби понад 1,3 мільярда гривень і робитиме це надалі. Уже в лютому стартує нова масштабна ініціатива ОККО і фонду "Повернись живим", яка підсилить ЗСУ.

Варто зазначити, що до складу податків з операційної діяльності входить податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого на митницю при імпорті), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.