Группа ОККО заплатила 15,6 млрд гривен налогов и сборов за 2023 год

По результатам деятельности в 2023 году компании группы ОККО уплатили 15,591 млрд. гривен налогов. Из них 3,873 млрд гривен - налоги с операционной деятельности и 11,717 млрд гривен - налоги при импорте товаров.

По сравнению с показателями 2022 года или довоенными показателями объемы уплаты налогов ОККО выросли более чем в 2 раза.

Если разделить налоги, уплаченные компанией по операционной деятельности, на 404 заправки сети, то получится, что каждый АЗК ОККО в 2023 году заплатил в бюджет в среднем 9 миллионов 839,06 тысяч гривен, или 819,92 тысяч гривен в месяц. Это на 18% больше, чем было зафиксировано в 2022 году.

С каждого литра реализуемого горючего в 2023 году компания платила по 2,58 гривны налогов с операционной деятельности, тогда как в 2022-м - 2,27 гривны.

Показатель уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, военного сбора и налога на доходы физических лиц составил 9321 гривны в месяц на каждого работника ОККО.

При этом в четвертом квартале 2023 года зафиксирован самый высокий квартальный показатель налоговых вычетов. За этот период группа компаний ОККО заплатила 5,275 миллиарда гривен налогов и сборов (из них от операционной деятельности - 1,053 миллиарда гривен, при импорте - 4,222 миллиарда гривен). Это на 66% больше, чем уплачено за первый квартал, на 74% больше - чем за второй, на 28% больше - чем за третий.

Уплата налогов на 1 АЗК составила в четвертом квартале 2 671,82 тысячи гривен, или 890,61 тысячи гривен в месяц. Показатель уплаты налогов с операционной деятельности на 1 литр реализуемого горючего равнялся в четвертом квартале 2,78 гривны.

"Сегодня ОККО входит в число крупнейших налогоплательщиков Украины. Добросовестная уплата налогов - это обязанность каждого украинского бизнеса во время войны ради усиления обороноспособности государства. Поэтому, если кто-то пытается уклониться от этой обязанности, в том числе и в нашей топливной отрасли, это недопустимо ни в разрезе честной конкуренции, ни в разрезе гражданской позиции", - комментирует СЕО ОККО Васыль Даныляк.

Он добавляет, что ответственный и патриотический бизнес сейчас наоборот не должен ограничиваться не только уплатой налогов, но и направлять дополнительные ресурсы в поддержку ВСУ и восстановление Украины. В частности, ОККО с начала полномасштабного вторжения уже передала на эти нужды более 1,3 миллиарда гривен и будет делать это в дальнейшем. В феврале стартует новая масштабная инициатива ОККО и фонда "Вернись живым", которая усилит ВСУ.

Следует отметить, что в состав налогов с операционной деятельности входит налог на прибыль, НДС (кроме уплаченного на таможню при импорте), розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.