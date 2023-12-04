Група "Нафтогаз" взяла під контроль ще один облгаз в Україні

"АТ "Тернопільгаз" інтегроване до Групи Нафтогаз! Нашими клієнтами стали ще 200 тисяч приватних домогосподарств та 3 тисячі юридичних осіб", - йдеться в оголошенні.

У НАК уточнили, що особисті рахунки клієнтів мешканців Тернопільської області, а також тариф на розподіл та реквізити для оплати послуг - не змінюються.

У прес-службі публічного акціонерного товариства з газопостачання та газифікації "Тернопільгаз" підтвердили інформацію про входження до Групи "Нафтогаз".

Додамо, що згідно з даними Contr Agent, 4 грудня новим директором облгазу став Орест Жеребецький. На порталі YouControl зазначається, що раніше він обіймав посаду керівника в організаціях: "Промінструмент-Захід", "Фірма "Гарантія"", "Бурштин України", "Кемпі-плюс", "Рута-плюс", "Укрцукорінвест", "Геопошук ЛТД".

Після сьогоднішнього оголошення про інтеграцію склад "Нафтогазу" став включати вже 23 газорозподільні компанії. Станом на сьогодні до державної компанії ще не входять облгази в Одеській, Полтавській, Херсонській, Луганській областях та в АР Крим.

Довідка. АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" є найбільшою за часткою у ВВП компанією України. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава особі Кабінету Міністрів.

Підприємства групи здійснюють розвідку та розробку родовищ, буріння, транспортування та зберігання нафти та газу, імпорт газу, постачання газу споживачам.