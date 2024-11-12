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Група "Нафтогаз" обладнує лікарні сонячними електростанціями, – Чернишов

Вівторок 12 листопада 2024 09:46
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Група "Нафтогаз" обладнує лікарні сонячними електростанціями, – Чернишов Фото: група "Нафтогаз" обладнує лікарні сонячними електростанціями (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Група "Нафтогаз" спільно з комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ініціювала проект "Енергія сонця – лікарням", у межах якого обладнує медичні заклади сонячними електростанціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Проект передбачає фінансування будівництва СЕС на дахах лікарень у регіонах, де підприємства Групи ведуть виробничу діяльність.

"Заклади охорони здоров’я мають бути енергетично автономними і самостійно забезпечувати себе електроенергією. Адже від наявності стабільного енергопостачання інколи залежить життя людей. Ми вже встановили сонячні електростанції на дахах медичних установ Харківщини, Львівщини та Івано-Франківщини", – зазначив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

За його словами, в рамках програми дев’ять лікарень отримають надійні джерела резервного живлення для можливих відключень електроенергії.

Нагадаємо, раніше зазначалось, що група "Нафтогаз" запустила нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5 920 м, яка дає 110 тис. куб. м газу на добу.

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