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Группа "Нафтогаз" оборудует больницы солнечными электростанциями, – Чернышев

Вторник 12 ноября 2024 09:46
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Группа "Нафтогаз" оборудует больницы солнечными электростанциями, – Чернышев Фото: группа "Нафтогаз" оборудует больницы солнечными электростанциями (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Группа "Нафтогаз" совместно с комитетом Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам инициировала проект "Энергия солнца – больницам", в рамках которого оборудует медицинские учреждения солнечными электростанциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Проект предусматривает финансирование строительства СЭС на крышах больниц в регионах, где предприятия группы ведут производственную деятельность.

"Учреждения здравоохранения должны быть энергетически автономными и самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией. Ведь от наличия стабильного энергоснабжения иногда зависит жизнь людей. Мы уже установили солнечные электростанции на крышах медицинских учреждений Харьковщины, Львовщины и Ивано-Франковской области", - отметил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

По его словам, в рамках программы девять больниц получат надежные источники резервного питания для возможных отключений электроэнергии.

Напомним, ранее отмечалось, что группа "Нафтогаз" запустила новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5 920 м, которая дает 110 тыс. куб. м газа в сутки.

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