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Група Макфола-Єрмака презентувала новий план посилення санкцій на РФ

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Санкційна група Макфола-Єрмака презентувала новий План дій для подальшого посилення санкційного тиску на РФ – Action Plan 3.0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Президента.

Документ містить конкретні кроки, які можуть суттєво підірвати економічний та військовий потенціал Росії для швидшого припинення її агресії в Україні.

Очікується, що пакет обмежень знизить експортні доходи країни-агресорки на 70–80 млрд доларів щорічно, забезпечить значний дефіцит зовнішньої торгівлі та бюджету РФ, послабить її валюту та загальну економічну стабільність.

Серед запропонованих заходів – конфіскація заморожених активів Центробанку РФ, які потрібно спрямувати на військову й економічну підтримку України та її відбудову.  А також посилення контролю за дотриманням граничної ціни на нафту та боротьба з тіньовим флотом танкерів.

Новим документом пропонується запровадити повне ембарго на уран, алюміній і сталь та відновити роботу Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю для дотримання заборони на експорт до Росії критично важливих технологій, обладнання й компонентів, які використовують в оборонному секторі та нафтогазовому комплексі.

Крім того, запропоновано запровадити санкції щодо західних компаній, що залучені до російських логістичних операцій та сприяють ухиленню від обмежень.

Окремо в документі наголошується на визнанні РФ державою – спонсоркою тероризму та посиленні контролю за дотриманням чинних санкцій.

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