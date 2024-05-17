Група Макфола-Єрмака презентувала новий план посилення санкцій на РФ

Документ містить конкретні кроки, які можуть суттєво підірвати економічний та військовий потенціал Росії для швидшого припинення її агресії в Україні.

Очікується, що пакет обмежень знизить експортні доходи країни-агресорки на 70–80 млрд доларів щорічно, забезпечить значний дефіцит зовнішньої торгівлі та бюджету РФ, послабить її валюту та загальну економічну стабільність.

Серед запропонованих заходів – конфіскація заморожених активів Центробанку РФ, які потрібно спрямувати на військову й економічну підтримку України та її відбудову. А також посилення контролю за дотриманням граничної ціни на нафту та боротьба з тіньовим флотом танкерів.

Новим документом пропонується запровадити повне ембарго на уран, алюміній і сталь та відновити роботу Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю для дотримання заборони на експорт до Росії критично важливих технологій, обладнання й компонентів, які використовують в оборонному секторі та нафтогазовому комплексі.

Крім того, запропоновано запровадити санкції щодо західних компаній, що залучені до російських логістичних операцій та сприяють ухиленню від обмежень.

Окремо в документі наголошується на визнанні РФ державою – спонсоркою тероризму та посиленні контролю за дотриманням чинних санкцій.