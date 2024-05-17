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Группа Макфола-Ермака представила новый план ужесточения санкций на РФ

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Санкционная группа Макфола-Ермака представила новый План действий для дальнейшего усиления санкционного давления на РФ – Action Plan 3.0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ содержит конкретные шаги, которые могут существенно подорвать экономический и военный потенциал России для скорейшего прекращения ее агрессии в Украине.

Ожидается, что пакет ограничений снизит экспортные доходы страны-агрессорки на 70–80 млрд долларов ежегодно, обеспечит значительный дефицит внешней торговли и бюджета РФ, ослабит валюту и общую экономическую стабильность.

Среди предложенных мер – конфискация замороженных активов Центробанка РФ, которые следует направить на военную и экономическую поддержку Украины и ее восстановление. А также ужесточение контроля за соблюдением предельной цены на нефть и борьба с теневым флотом танкеров.

Новым документом предлагается ввести полное эмбарго на уран, алюминий и сталь и возобновить работу Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю для соблюдения запрета на экспорт в Россию критически важных технологий, оборудования и компонентов, которые используются в оборонном секторе и нефтегазовом комплексе.

Кроме того, предложено ввести санкции в отношении западных компаний, которые вовлечены в российские логистические операции и способствуют уклонению от ограничений.

Отдельно в документе отмечается признание РФ государством – спонсоркой терроризма и усиление контроля за соблюдением действующих санкций.

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