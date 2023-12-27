Група компаній "Здоров’я" розповіла про програми допомоги армії та населенню

Так, фармкомпанія на чолі з головою наглядової ради Олександром Доровським передала захисникам понад 60 квадрокоптерів на суму понад 5 млн грн. На 400 тис. грн придбали тактичне спорядження для спецпризначенців.

Також на потреби армії передали понад 20 автомобілів, у тому числі броньований Mercedes G-500 для спеціального підрозділу, автобус, екскаватор і кілька мікроавтобусів.

Групою компаній перераховано близько 40 млн грн на озброєння для ВСУ, надано допомогу лікарськими засобами військовим шпиталям на суму більш як 38 млн грн. Ще 4 млн грн спрямували на придбання рентгенографічної системи для військового госпіталя.

Понад 1 мільйон гривень на цей час витрачено на реабілітацію поранених військових у медичному центрі Rubinko м. Харкова.

Також співробітники компанії організовували виробництво пічок-буржуйок та окопних свічок для захисників: для цього було закуплено тонну воску. З перших днів вторгнення для військових приготували 14 тис. обідів та продовжують і далі.

Крім цього, фармкомпанія фінансово підтримує слобожанських борців, а також долучається до організації змагань.

Окремим соціальний напрям роботи - турбота про ментальне здоров’я дітей. Компанія стала партнером Артцентру Zelo, щоб діти могли безплатно відвідувати заняття з арттерапії.

"Завдання, які ставить перед собою компанія "Здоров'я" на 2024 рік - це інвестиції в розвиток технологій виробництва, навчання персоналу, збільшення асортименту нових препаратів та впровадження інноваційних лікарських форм, а також усіляка допомога ЗСУ лікарськими засобами та необхідним обладнанням", - підсумували в компанії.

Нагадаємо, група компаній "Здоров'я" входить до десятки лідерів із виробництва лікарських засобів в Україні. На її підприємствах працюють понад 1900 осіб, а історія налічує 116 років.

До групи компаній належать підприємства "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (Харків), "Дослідний завод "ГНЦЛС" (Харків), "Здоров'я народу" (Харків) і "Фармекс груп" (Київ, Бориспіль). У портфелі компанії понад 600 найменувань лікарських засобів, у тому числі 15 оригінальних брендів, 209 препаратів, що входять до Нацпереліку основних лікарських засобів, 36 препаратів з програми "Доступні ліки".