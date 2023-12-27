Группа компаний "Здоровье" рассказала о программах помощи армии и населению

Так, фармкомпания во главе с председателем наблюдательного совета Александром Доровским передала защитникам более 60 квадрокоптеров на сумму более 5 млн. грн. На 400 тыс. грн. приобрели тактическое снаряжение для спецназовцев.

Также на нужды армии было передано более 20 автомобилей, в том числе бронированный Mercedes G-500 для специального подразделения, автобус, экскаватор и несколько микроавтобусов.

Группой компаний перечислено около 40 млн грн на вооружение для ВСУ, оказана помощь лекарственным средствам военным госпиталям на сумму более 38 млн грн. Еще 4 млн грн было направлено на приобретение рентгенографической системы для военного госпиталя.

Более 1 миллиона гривен в настоящее время потрачено на реабилитацию раненых военных в медицинском центре Rubinko г. Харькова.

Также сотрудники компании организовывали производство печок-буржуек и окопных свечей для защитников: для этого была закуплена тонна воска. С первых дней вторжения для военных приготовили 14 тысяч обедов и продолжают и дальше.

Кроме этого, фармкомпания финансово поддерживает слобожанских борцов, а также приобщается к организации соревнований.

Отдельное социальное направление работы - забота о ментальном здоровье детей. Компания стала партнером Артцентра Zelo, чтобы дети могли бесплатно посещать занятия по арттерапии.

"Задачи, которые ставит перед собой компания "Здоровье" на 2024 год - это инвестиции в развитие технологий производства, обучение персонала, увеличение ассортимента новых препаратов и внедрение инновационных лекарственных форм, а также всяческая помощь ВСУ лекарственными средствами и необходимым оборудованием", - подытожили в компании.

Напомним, группа компаний "Здоровье" входит в десятку лидеров по производству лекарственных средств в Украине. На ее предприятиях работает более 1900 человек, а история насчитывает 116 лет.

В группу компаний относятся предприятия "Фармацевтическая компания "Здоровье" (Харьков), "Опытный завод "ГНЦЛС" (Харьков), "Здоровье народа" (Харьков) и "Фармекс групп" (Киев, Борисполь). В портфеле компании более 600 наименований лекарственных средств, в том числе 15 оригинальных брендов, 209 препаратов, входящих в Нацсписок основных лекарственных средств, 36 препаратов из программы "Доступные лекарства".