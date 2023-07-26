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Група компаній "Здоров'я" передала ЗСУ ще одну партію дронів

Фото: група компаній "Здоров'я" передала ЗСУ ще одну партію дронів (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Фармацевтична група "Здоров'я" закупила наступну партію дронів для Збройних сил України. Ще 22 дрони передадуть спецназівцям на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що на початку липня з ініціативи голови наглядової ради Олександра Доровського від групи компаній "Здоров'я" партію квадрокоптерів передали до Державної прикордонної служби України.

За півроку "Здоров'я" закупило понад 60 квадрокоптерів для військових, частина з яких оснащена тепловізорами.

"Як український соціально відповідальний бізнес ми допомагаємо державі та армії. Будучи на постійному зв’язку з різними підрозділами, намагаємося купувати для них справді необхідні й важливі речі. На даний час це дрони. Вони їм вкрай необхідні. Адже вони дозволяють зберегти життя наших солдатів і ефективніше нищити ворога. Спільними зусиллями ми очистимо Україну від загарбників", - переконаний Олександр Доровський, голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров'я".

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