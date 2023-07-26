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Группа компаний "Здоровье" передала ВСУ еще одну партию дронов

Фото: группа компаний "Здоровье" передала ВСУ еще одну партию дронов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Фармацевтическая группа "Здоровье" закупила следующую партию дронов для Вооруженных сил Украины. Еще 22 дрона передадут спецназовцам на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что в начале июля по инициативе председателя наблюдательного совета Александра Доровского от группы компаний "Здоровье" партию квадрокоптеров передали Государственной пограничной службе Украины.

За полгода "Здоровье" закупило более 60 квадрокоптеров для военных, часть из которых оснащена тепловизорами.

"Как украинский социально ответственный бизнес, мы помогаем государству и армии. Будучи на постоянной связи с разными подразделениями, стараемся покупать для них действительно необходимые и важные вещи. В настоящее время это дроны. Они им крайне необходимы. Они ведь позволяют сохранить жизнь наших солдат и эффективнее уничтожать врага. Совместными усилиями мы очистим Украину от захватчиков", - убежден Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".

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Вооруженные силы Украиныфармацевтические компании